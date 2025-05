Il Sambiase e Claudio Morelli si separano. A ufficializzarlo è stata la stessa società giallorossa, del presidente Angelo Folino, che con una nota ha comunicato la fine del rapporto con l’allenatore protagonista di due stagioni storiche per il club lametino.

Arrivato nell’estate del 2023, Morelli ha condotto il Sambiase a una cavalcata trionfale in Eccellenza, culminata con la vittoria del campionato, la finale di Coppa Italia, la conquista della Supercoppa e numeri impressionanti: miglior attacco (53 gol) e miglior difesa d’Europa (appena 8 reti subite). Nella stagione appena conclusa, il tecnico ha confermato tutto il suo valore anche in Serie D. Da neopromossa, la squadra ha centrato un sorprendente quarto posto, qualificandosi ai playoff e infliggendo una doppia sconfitta alla capolista Siracusa, imbattuta in casa da oltre due anni. Un cammino sopra le aspettative, che ha rilanciato la credibilità e il prestigio del Sambiase a livello nazionale.

La società ha ringraziato Morelli per il lavoro svolto, sottolineandone non solo le qualità tecniche ma anche quelle umane: «Non solo un semplice allenatore, ma una guida, un condottiero, un punto di riferimento per tutti: dal primo giorno di ritiro ha preso per mano questa squadra e l’ha condotta alla ribalta Nazionale, difendendola contro tutti e tutto».

Ora per l’allenatore si aprono nuove prospettive. Secondo indiscrezioni, potrebbe essere in corsa per la panchina della Vibonese (che al momento non ha ancora confermato Facciolo), ma potrebbe clamorosamente aprirsi anche la pista che porta al Savoia (che nel frattempo ha salutato il tecnico Fabiano), dove ritroverebbe il direttore sportivo Antonio Mazzei, anche lui separatosi dal club giallorosso.