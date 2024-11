Il dirigente della squadra veneta in una recente intervista ringrazia l'ormai ex tecnico Vanoli: «La nostra è una piazza dove bisogna venire e lavorare sodo, se non c’è più la motivazione è giusto che si vada»

«Ho un ottimo ricordo, quest’anno ha fatto molto bene, come identikit ci sta. Oggi Venezia ha la possibilità di mettere in vetrina non solo giocatori ma anche allenatori». Queste le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Pescara Filippo Antonelli che, intervenendo a Tv di Pescara, conferma le voci riguardanti l’interessamento della società veneta sul tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini. L’allenatore abruzzese ha un altro anno di contratto con le Aquile ma, dopo le due splendide stagioni consecutive messe a segno con la squadra del capoluogo di regione calabrese, fa gola a molti club di A e di B.

Il Venezia, giunto dopo gli spareggi playoff in massima serie, deve fare i conti con l’addio di Vanoli che sembra essere sempre più vicino al Torino. Su ciò Antonelli ha detto: «Lo ringraziamo per il grandissimo lavoro svolto, abbiamo lavorato bene. Ora ne troveremo un altro. Forse me lo aspettavo perché comunque già nel rinnovo avevamo messo una clausola di uscita, questo è il calcio. Venezia è una piazza dove bisogna venire e lavorare sodo, se non c’è più la motivazione è giusto che si vada».