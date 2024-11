L’evento è stato organizzato dal Vespa club. Sarà valido per l’assegnazione del rinomato “Trofeo Mauro Pascoli”

Il Vespa club Lamezia in collaborazione con la Fmi, Federazione motociclistica italiana, ed il Vespa club Italia, organizza in data 3 settembre 2017 la manifestazione denominata “Cronovespa dei Monti Mancuso e Reventino” 9° tappa del Campionato nazionale rievocazioni storiche, che avrà luogo a Lamezia Terme in Piazza della Repubblica. La manifestazione di quest’anno sarà valida per l’assegnazione del rinomato “Trofeo Mauro Pascoli”, messo in palio dalla nota azienda di ricambi Mauro Pascoli di Ravenna, rinomata in tutto il mondo.

E’ previsto il controllo dei mezzi, della documentazione, la consegna del materiale informativo e dei gadget in due diverse occasioni, il 2 settembre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 per facilitare le operazioni di verifica per chi giunge a Lamezia Terme il giorno precedente la manifestazione. Il 3 settembre dalle ore 7:30 allo ore 8:30 si illustrerà ai conducenti il tracciato e le indicazioni per svolgere al meglio le prove durante il percorso.





Le tappe della manifestazione

La partenza del 1° pilota avverrà da Lamezia Terme Nicastro in Piazza della Repubblica con lo start al tempo (CO1) fissata alle ore 9:00 e poi a seguire con una cadenza di 1 minuto tra un pilota e l’altro. Si proseguirà in direzione Gizzeria dove ci sarà il primo controllo a timbro (Ct1), si procederà poi in direzione Falerna dove ci sarà il secondo controllo orario rilevato dai Cronometristi ufficiali della “Federazione italiana Cronometristi”. I partecipanti continueranno direzione San Mango D’Aquino dove ci sarà il secondo controllo a timbro, il percorso panoramico continua nelle colline lametine verso il terzo controllo a timbro situato a Piano Luppino proseguendo in direzione Nicastro terminando con l’arrivo a Lamezia Terme dove è previsto il traguardo con il terzo e ultimo controllo orario. L’itinerario è di circa 60 chilometri e verrà percorso su strade aperte al traffico.