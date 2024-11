L'edizione del 2017 è stata inserita nel calendario del Campionato italiano velocità montagna. Appuntamento in porgramma dal 28 al 30 aprile

E’ ormai in dirittura d’arrivo la 19ª Cronoscalata del Reventino in programma dal 28 al 30 aprile sul tradizionale tracciato che sale da Nicastro di Lamezia Terme verso il Passo di Acquabona con traguardo posto nel comune di Platania. Un’edizione importante quella del 2017 perché sarà la prima del Campionato italiano velocità montagna (CIVM) come stabilito dalla giunta esecutiva dell'ACI in fase di assegnazione delle titolarità che compongono il calendario 2017.

Racing Team Lamezia, Lamezia Motorsport ed ACI Catanzaro hanno lavorato sodo negli ultimi tre mesi, e continueranno a farlo, concentrandosi anche sui minimi particolari per offrire ancora una volta un’edizione all’altezza delle aspettative e della qualità, con elevati standard di sicurezza per concorrenti e pubblico oltre che disponibilità e attenzione verso driver, team ed addetti ai lavori, che ha sempre vantato la kermesse lametina del patron Enzo Rizzo. Questi gli appuntamenti: venerdì 28 aprile ore 10, verifiche tecniche per la prima volta al Parco “Peppino Impastato” di Lamezia Terme. Sabato 29 aprile ore 9,30 le prove ufficiali con partenza da località Magolà di Lamezia Terme. Domenica 30 aprile ore 9,30 la gara con partenza da località Magolà di Lamezia Terme.

Francesco Pirillo