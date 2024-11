La gara è andata in sena allo stadio Piergiorgio Perucca di Saint Vincent. Un gol per tempo per la squadra che milita in Serie A: a segno Lapadula e Pavoletti

Allo stadio Piergiorgio Perucca di Saint Vincent è andata in scena l’amichevole precampionato tra Cagliari e Catanzaro. La gara è terminata 2 a 0 a favore dei sardi che, anche se non brillantissimi, hanno fatto valere le loro individualità di una squadra che milita nella massima serie. Le Aquile hanno fatto meglio nella ripresa, anche grazie alla roulette di cambi che messa in atto da mister Caserta.

Dopo 5 minuti ci pensa Gianluca Lapadula a portare i rossoblù in vantaggio. Dubbi, però, sulla posizione di partenza dell’attaccante sul passaggio in profondità di Marin. La prima frazione di gioco prosegue con un Cagliari molto più propositivo rispetto alle Aquile. La formazione di mister Caserta, invece, non riesce a sfondare in fase offensiva. Comunque si arriva all’intervallo sul risultato di 1 a 0.

A inizio ripresa il Catanzaro inizia a prendere le misure ai sardi e in un paio di occasioni si avvicina nei pressi della porta rossoblù senza però creare particolari pericoli. La compagine calabrese però regge botta fino alla mezzora del secondo tempo quando la zuccata di Pavoletti, un suo colpo di repertorio, vale il definitivo 2 a 0.

Il tabellino

CAGLIARI-CATANZARO 2-0

Marcatori: 5’ Lapadula, 75’ Pavoletti

CAGLIARI: Scuffet (26’ s.t. Sherri); Zappa (1’ s.t. Obert), Wieteska (17’ s.t. Veroli), Luperto (1’ s.t. Hatzidiakos); Zortea (17’ s.t.Jankto), Adopo (1’ s.t. Deiola), Marin (1’ s.t. Makoumbou); Augello (17’ s.t. Azzi), Felici (1’ s.t. Kingstone), Piccoli (1’ s.t. Luvumbo), Lapadula (1’ s.t. Pavoletti). A disp.: Iliev, Delpupo, Di Pardo. All. Nicola

CATANZARO: Pigliacelli; Piras (58′ Situm), Scognamillo (58′ Antonini), Brighenti (58′ Krajnc) , Bonini (74′ Turicchia); Petriccione (58′ Pontisso), Pompetti (74′ Maiolo); Compagnon (58′ Volpe), Biasci (74′ Rafele), Pagano (46′ Brignola 62′ Pittarello); Iemmello (74′ Curcio).

A disposizione: Dini, Borelli, Rizzo, Megna, Popescu.

All. Caserta.

Arbitro: Pairetto (Luciani-Galimberti)