Termina a reti bianche lo scontro tra Ardore e Brancaleone, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza, e che metteva in palio punti sicuramente importanti per la strada-salvezza di entrambe le formazioni. Le Aquile amaranto, che possono recriminare per una traversa colpita da Lorenzoni, allungano a tre la striscia di risultati utili consecutivi, con sette punti nelle ultime tre uscite. La classifica rimane ancora complicata ma la crescita si nota settimana dopo settimana.

Le parole di mister Criaco

A fine gara è intervenuto ai nostri microfoni il tecnico Alberto Criaco: «Sotto il profilo della qualità del palleggio abbiamo fatto senz'altro meglio di loro, anche se siamo stati poco incisivi in zona di rifinitura, peccato inoltre per la traversa colpita da Lorenzoni. Il Brancaleone ha fatto la sua partita, giocando su linee strette e pronto a ripartire. Dobbiamo però migliorare sotto l'aspetto della grinta ma sono sereno, anche perché dobbiamo considerare che abbiamo anche provato un assetto nuovo e dunque non è facile assimilare subito». Un Ardore comunque rinnovato dal mercato invernale: «Abbiamo qualche freccia in più nel nostro arco - continua il tecnico - ma dobbiamo cercare il prima possibile di raccogliere il bottino pieno, anche se prima di questa gara venivamo da due successi di fila. Era da vincere ma bravo al Brancaleone perché ha fatto quello che doveva fare, noi invece dobbiamo continuare a lavorare». Domenica prossima c'è il proibitivo impegno in casa della Vigor Lamezia, ma Criaco risponde alla sua maniera: «Se sapessi che di essere già battuto non mi partire proprio da casa».