Ottava puntata stagionale per 11 in campo, il format sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21.30 sul canale 11 del digitale terrestre.

La trasmissione di oggi dedicherà ampio spazio all’analisi della nona giornata del campionato di Serie C, che ha visto il Cosenza perdere per 2-1 al Marulla contro l’Atalanta U23 e il Crotone sbancare Foggia con un netto 3-0. In studio, accanto al conduttore, ci sarà il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

Ospiti previsti per l’ottava puntata di 11 in campo il calciatore del Cosenza Sofiane Achour (a segno ieri), l’allenatore del Benevento Gaetano Auteri e il direttore di Cosenza Channel Antonio Alizzi.

L’appuntamento con l’ottava puntata della stagione 2025-26 è quindi per questa sera alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.