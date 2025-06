L’amministrazione comunale ha fatto affiggere dei manifesti sei per tre per ringraziare i due pallavolisti azzurri che non sono passati inosservati anche in Trentino. E da oggi indosseranno la maglia dell’Italia per la Volleyball Nations League

Quanto gli si sia riconoscenti, non lo sanno nemmeno loro. Fatto sta che Daniele Lavia e Gabriele Laurenzano saranno per sempre consacrati nella hall of fame della città, insieme a illustri scienziati e campioni dello sport come Rino Gattuso, per i successi ottenuti con l’Italia e la loro squadra di club.

A Gabriele e Daniele, libero e schiacciatore del Trentino Volley, entrambi rossanesi, è giunto il ringraziamento dell’amministrazione comunale di Corigliano Rossano dopo lo scudetto ottenuto con la loro squadra, il Trentino Volley.

Il Comune ha fatto affiggere alcuni manifesti sei per tre con le foto dei due fuoriclasse del volley ed una frase di ringraziamento: «La città di Corigliano Rossano saluta i suoi campioni, Gabriele Laurenzano e Daniele Lavia per la conquista dello scudetto di volley con l’Itas Trentino».

La risposta del club non si è fatta attendere e così sui social del Trentino è spuntato un post in cui riprendono la foto del manifesto e scrivono «Tutta l’Italia, Tutta l’Italia! La Calabria è più vicina al Trentino grazie a Lavia e Laurenzano!».

Oltre alla valanga dei like anche nostrani, decine di complimenti dai concittadini – e non solo – per i due atleti. «Cartellone meritatissimo per i nostri due campioni Gabriele Laurenzano e Daniele Lavia. Complimenti alla comunità di Corigliano Rossano per averlo esposto!» scrive un tifoso della squadra gialloblù.

Intanto Daniele Lavia e Gabriele Laurenzano sono stati convocati in nazionale per la Volleyball Nations League e a partire da quest’oggi affronteranno Bulgaria (ore 17), Germania (12 giugno, ore 17), Francia (14 giugno, ore 2) e Argentina (15 giugno, ore 17). Allo schiacciatore ed al libero dell’Italia non mancherà di certo il sostegno da ultras di tutta la città.