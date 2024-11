Nelle 16 gare disputate e valide per la seconda giornata della Coppa Italia riservata alle squadre di Eccellenza e Promozione calabresi, si sono registrare 12 vittorie (9 in casa e 3 in trasferta) e 4 pareggi. Solo in 1 gara non si è segnato terminando con il classico risultato ad occhiali, nelle altre 15, invece in totale, si sono realizzate 49 reti (37 per le squadre in casa, 12 le squadre in trasferta). Prime esclusioni per le squadre di Eccellenza: Rende, Scalea e Isola Capo Rizzuto purtroppo sono eliminate.

Ultimo confronto domenica prossima 8 settembre, alle ore 16:00 in programma la terza ed ultima gara di questa prima fase che ha coinvolto 48 squadre suddivise in 16 gironi, ognuno composto da 3 squadre, una di Eccellenza e due di Promozione. Ne resteranno solo 16, le vincenti di ogni girone che approderanno agli ottavi di Coppa in cui si affronteranno in gare con andata e ritorno.

Intanto ecco la situazione dei diversi gruppi.