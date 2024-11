Tra di loro 4 neopromosse. 12 club dell’ultima Prima Divisione ed una retrocessa dalla B

ROMA - Da Roma rimbalza in queste ore l’indiscrezione secondo cui i conti di 17 società di calcio, pronte a disputare il prossimo torneo di Lega Pro unica, sarebbero in rosso e dunque la loro iscrizione a forte rischio. I rumors capitolini confermano innanzitutto che si tratta di 4 società neo promosse dalla Serie D. Il doppio salto di categoria corrisponde anche ad un doppio costo d’iscrizione, cosa che ha messo in crisi i loro bilanci. A queste, si sono aggiunte altre 12 società che l’anno scorso hanno disputato il torneo di Prima divisione ed infine una delle retrocesse dalla serie cadetta. La Reggina per intenderci. Sarebbero emersi problemi seri legati non solo alla disponibilità economica per l’iscrizione, ma anche alle coperture previdenziali e assicurative dei calciatori di proprietà. Gli ispettori contabili della Lega stanno verificando tutte le singole situazioni allo scopo di chiarire quanto prima possibile il quadro esatto e poter stabilire la griglia delle 60 squadre che dovrebbero partecipare al prossimo torneo di unica tanto voluto dal patron Mario Macalli.