I giallorossi piegano l'Aversa Normanna con un super Russotto, i biancoverdi strappano via l'intera posta in palio sul campo del Martina in rimonta

CATANZARO - Nel week-end in cui tutti i riflettori erano puntati sul del derby di Calabria tra Reggina e Cosenza, Catanzaro e Vigor non lesinano spettacolo e a distanza di qualche chilometro si rispondono colpo su colpo. Un batti e ribatti non casuale. Domenica prossima si gioca un altro derby in salsa calabrese, e nessuno voleva far pensare all’altro di essere in difficoltà. E infatti, quello dei "Due Mari", sarà un derby in cui le due squadre si presenteranno al massimo della condizione. E’al top la formazione lametina corsara già sabato sul campo del Martina Franca. I biancoverdi di Alessandro Erra trasformano la propria pecca in virtù e questa volta, al contrario di quanto accaduto in precedenza, sono loro a rimontare e a strappare l’intera posta in palio. A farne le spese è il Martina Franca che fa il massimo per respirare in classifica ma non basta. I pugliesi partono fortissimo passando anche in vantaggio.

Lo firma Carreta al 3 minuto con un tiro teso che fa secco Piacenti. Il sorpasso non scoraggia i calabresi: Kalombo favorisce la riscossa lametina regalando un rigore che Del Sante trasforma nel gol del pari. Terzo gol in campionato per l’attaccante biancoverde. Lo stesso bottino messo a referto dal collega Scarsella. L’uomo che nella ripresa gela lo stadio pugliese con la rete del controsorpasso che vale il terzo successo dell’anno. Uno in meno dei cugini del Catanzaro cinici e spietati contro l’Aversa Normanna. Le aquile di Checco Moriero asfaltano i campani in scioltezza. Fantastico il gol che ha dato il la al successo numero 4 in campionato. Russotto prende palla a metà campo, salta uno, due ,tre avversari ed infila all’angolino il portiere ospite. Nulla può sul diagonale chirurgico del fantasista napoletano, l’ex pipelet della Vigor, Francesco Forte. Russotto ci riprova nel finale di primo tempo,ma questa volta l’estremo normanno non si fa sorprendere e blocca. Nella ripresa l’Aversa prova a rialzare la testa, si fa vedere dalle parti di Scuffia un paio di volte ma non con incisività. Moriero spedisce in campo Fofanà è Kamara al posto di Pagano e Silva Reis. Proprio dai piedi della stella franco senegalese nasce l’azione del secondo gol di casa infilato con un po di fortuna da Barraco. 2-0 e tutti a casa. Aspettando un derby che sa di fiamme ardenti.