Amaranto colpiti e affondati dagli ex Catanzaro Tavares e Russotto

La Reggina non spezza l'incantesimo in trasferta e anche a Catania resta a bocca asciutta. Etnei cinici e spietati. Al 3' sono già avanti con Marchese. Alla mezzora raddoppiano con Tavares. Nel mezzo la traversa centrata in pieno da De Francesco, l'ultimo a mollare tra gli amaranto ed autore del gol che al 37' della ripresa riapre clamorosamente il match. Un illusione spezzata da Russotto ad un minuto dal 90' quando l'ex Catanzaro fulmina Sala con un tiro chirurgico all'angolino chiudendo gioco è partita. Nona vittoria casalinga su dodici partite per gli uomini di Rigoli. Continua l'astinenza lontano dal Granillo, invece, per la Reggina a secco di vittorie lontano da casa otto mesi.

Alessio Bompasso