I rossoblù del neo tecnico Roselli ci mettono il cuore ma non basta a battere i salentini. I silani tengono un tempo. Nella ripresa il gol di Sacilotto che decide la sfida

LECCE – Sessantacinque minuti. Tanto ha resistito il Cosenza al "Via Del Mare" di Lecce. I silani affrontano i salentini a viso aperto, senza nessun timore reverenziale. Ci mettono il cuore, ma non basta a portare via punti dal fortino pugliese. I silani del neo tecnico Roselli tornano in Calabria tra gli applausi ma con un pugno di mosche. Decide il gol di Sacilotto al 66'. E' la seconda sconfitta di fila per il Cosenza. La sesta in campionato.