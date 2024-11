Da il via il Cosenza che ospita la Juve Stabia. Domenica di scena il Catanzaro a Foggia. Ecco pregi e difetti di campani e pugliesi

COSENZA - Due squadre in forma. Due team molto simili. Juve Stabia e Foggia lanciano il guanto di sfida alla Calabria di Lega Pro. Le vespe stabiesi saranno di scena domani al “San Vito” di Cosenza, mentre domenica i pugliesi ospiteranno il Catanzaro al chiuso del “Pino Zaccheria”. Entrambe vivono un momento positivo in campionato.

La Juve Stabia ha infilato ben 8 risultati utili di fila su 9 partite. Il Foggia non perde da cinque turni e se non fosse per il ko di Benevento, alla quarta giornata, avrebbe uno score da prima della classe. I pugliesi sono reduci da due vittorie consecutive contro Ischia e Savoia nell’ultimo turno. Due “X” invece per le vespe contro Messina e Lecce. Foggia e Juve Stabia sono due formazioni a cui piace giocare a viso aperto. In casa o in trasferta non fa differenza. A confermare il trend sono le statistiche relative ai gol fatti e subiti. La squadra pugliese ha infilato ben 11 palloni in fondo al sacco, uno in meno della Juve Stabia che ne ha scaraventati in porta 12. Attacchi prolifici ma anche difese ballerine. Non proprio impermeabili i due pacchetti arretrati. 9 le reti subite. Di fatto una ogni 90 minuti. Insomma due squadre da prendere con le pinze. E se il Cosenza punta ad infilare il primo successo casalingo stagionale, le aquile catanzaresi vogliono aprire le ali anche in trasferta dove non vincono da un mese.