Nel prossimo turno i riflettori sono tutti puntati sul derby calabrese che andrà in scena nel Monday Night tra Cosenza e Reggina. Catanzaro e Vibonese impegnate in trasferta

Altro giro, altro derby calabrese. A chiudere la venticinquesima giornata sarà infatti il match Cosenza-Reggina, nel Monday Night.

I rossoblù, dopo aver fermato la Vibonese proveranno il colpaccio anche contro gli amaranto, reduci da un k.o. inflitto in amichevole dalla Cittanovese, squadra che milita in due categorie più in basso. Non sarà quindi una vigilia da derby tranquilla per la squadra di Zeman.



Qui Cosenza. Umore certamente diverso in casa Cosenza con i nuovi arrivi Matteo Calamai, Tommaso D'Orazio, Tony Letizia ed Ettore Mendicino presentati ufficialmente. I nuovi giocatori potrebbero essere già chiamati in causa contro la Reggina, visto l’affollamento in infermeria. De Angelis dovrà fare a meno di Mungo, per un problema alla caviglia.



Le altre. Trasferta per le altre due calabresi del girone. Il Catanzaro sarà impegnato a Messina. La squadra di Lucarelli reduce dalla sconfitta contro il Foggia, vorrà certamente riscattarsi davanti al proprio pubblico. L’ultima vittoria al San Filippo è ferma al 29 gennaio. Sarà una sfida fondamentale in chiave salvezza.

Altrettanto impegnativo, il turno della Vibonese che al Pinto, affronterà una rinvigorita Casertana, che tra le mura amiche ha già punito il Lecce. Dunque uno stimolo in più per affrontare la cenerentola del girone. La Vibonese però farà leva sul mercato di gennaio che non lasciato indifferenti le avversarie.

Maria Chiara Sigillò