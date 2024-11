Sorriso da tre punti per i giallorossi. Striscia positiva che si allunga per la Vigor. Male il Cosenza, da rivedere la Reggina. Ma venerdì si torna già in campo

CATANZARO - La terza giornata di Lega Pro si trasforma in un incubo per il Cosenza che a Barletta incassa la prima sconfitta stagionale. I lupi silani si fanno infilare tre volte dai pugliesi. Il primo gol arriva nel primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa calano il raddoppio con Floriano ed il tris nel finale e per i ragazzi di Cappellacci significa sconfitta.Vince e convince invece il Catanzaro che continua a blindare il Ceravolo. Le aquile giallorosse infilano la seconda vittoria di fila sul proprio campo in questo primo scorcio di campionato. Contro il Martina Franca decide il rigore trasformato nella ripresa da Russotto. Trionfa l’equilibrio invece all'Enzo Mazzella di Ischia tra la formazione locale e la Vigor Lamezia. E' la quinta "X" consecutiva tra le due squadre in altrettanti incontri. Più Ischia che Vigor nei primi 45'. I locali hanno sfiorato il vantaggio in tre occasioni. Una chance, invece, per i calabresi con Improta. Ma ai lametini va bene anche così. Terzo risultato utile di fila per gli Erra boys. Il campionato corre e all’orizzonte si vede già la quarta giornata. Venerdì subito in campo la Reggina reduce dal kò nel derby dello stretto contro il Messina. Gli amaranto di Ciccio Cozza vanno a caccia del riscatto sul campo del Lecce, altra nobile decaduta del girone B. (ab)