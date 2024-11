Mister Roselli non sa più a che santo votarsi. Nel derby contro la Reggina gli mancherà praticamente mezza squadra titolare.

L’assetto del Cosenza, ad oggi, è ancora tutto da inventare. Le uniche certezze, al momento, arrivano solo dall’infermeria. Ed è facile immaginare, che da quell’ala del quartier generale rossoblù, non giungano notizie positive. Zanini non ha nessuna speranza di smaltire la noia muscolare all’inguine avvertita ad inizio settimana. Ko anche Tedeschi. Servirà un miracolo terapeutico per vederlo in campo nel derby. Out pure Sperotto e Blondett. A mister Roselli non resta che rimboccarsi le maniche, attingere dalla Berretti, ridisegnare il suo Cosenza e sperare nella buona sorte. Ciancio agirà da terzino con Ciancio dalla parte opposta. Alla destra di Magli possibile chance per Carrieri. Ballottaggi a centrocampo e in attacco: sicuri di una maglia Criaco e Statella, in mezzo si giocano una casacca Fornito e Caccetta. In attacco Cesca prenderà il posto dello squalificato Cori. Al suo fianco uno tra De Angelis e Calderini, con il primo favorito.