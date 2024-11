Saranno le avversarie di Catanzaro e Cosenza. I giallorossi puntano al riscatto, i silani alla sestina magica in campionato

CATANZARO - Tutti in campo all’ora di pranzo di domenica tra Paganese e Catanzaro. Uno scontro diretto in chiave play off. Di difficile interpretazione la squadra azzurro-stellata. Stesso rendimento casalingo ed in trasferta per i campani, reduci da due successi di fila contro la Vigor Lamezia e l’Aversa Normanna. Compagine che proverà a strappare punti fondamentali in chiave salvezza al “San Vito” di Cosenza. Sfida in programma sempre domenica ma alle 14:30. E’ un’ottima chance per i lupi silani. Schiacciare gli aversani significherebbe uscire definitivamente dalla zona rossa della classifica. Attenzione però alla voglia di riscatto dei campani, clamorosamente più in forma quando giocano lontano da casa, dove hanno raccolto 5 dei 7 punti totalizzati in graduatoria generale.