Domani alle 11:00 scaterranno i sorteggi che andranno a formare i calendari dei tre gironi di Lega Pro. Previsti 12 derby calabresi

CATANZARO - Dopo il primo assaggio di vero calcio giocato, in Lega Pro si attendono i calendari che andranno a formare i prossimi campionati. Il sorteggio, nei tre gironi, avverrà domani alle 11. L’attesa è tanta, soprattutto nel girone C, quello del Sud, quello delle super sfide al fulmicotone. Salvo clamorosi sviluppi, il Viminale potrebbe riscrivere i gironi, in Calabria 12 le straregionali previste in 40 partite. Catanzaro, Vigor Lamezia Reggina e Cosenza produrranno sei derby nel girone d’andata e sei in quello di ritorno. Senza dimenticare le sfide dal sapore antico tra Reggina e Messina o gli incroci incandescenti tra campane. Il nuovo torneo unico partirà ufficialmente il 31 agosto per chiudersi il 10 maggio. Subito dopo al via play off e play out. Gli spareggi promozione si svolgeranno dal 17 maggio al 14 giugno, mentre la lotteria per non retrocedere si disputerà dal 23 al 31 maggio. Due le soste previste: dal 28 dicembre al 4 gennaio per le festività natalizie e quella del 5 aprile per la pausa Pasquale. Quattro i turni infrasettimanali: 6 gennaio e 2 aprile per tutti i gironi; 10 settembre e 25 marzo per il girone A; 17 settembre e 18 marzo per il girone B; 24 settembre e 11 marzo per il girone C.