Inibito il Ds della Vigor Fabrizio Maglia. Lui si difende: 'Non farò ricorso ma non ho mai pronunciato quelle parole'

LAMEZIA TERME (CZ) - Avrebbe “augurato” la morte ad un giocatore, tra l’altro infortunato, della Lupa Roma. Con questa “accusa” il direttore sportivo della Vigor Lamezia, Fabrizio Maglia, è stato inibito fino al prossimo 31 dicembre. Al Ds biancoverde è stata comminata anche una multa di 1500 euro. Lui, Maglia si prende la responsabilità di quanto accaduto ma professa la propria innocenza sottolineando di non aver mai detto quelle parole. Non farà ricorso l’uomo di mercato della Vigor tra i primi a scusarsi nel dopo gara contro i laziali per i fatti spiacevoli accaduti in tribuna durante la sfida con la Lupa Roma. Sarà costretto a guardare la sua squadra da lontano Fabrizio Maglia. Per ritornare al fianco dei suoi ragazzi dovrà aspettare il nuovo anno. Il sei gennaio del 2015 per la precisione, quando la formazione di Alessandro Erra chiuderà il girone di andata in quel di Lecce. Salterà le sfide con Paganese, Barletta, Casertana e Juve Stabia. Ma non è finita qui, perché il club biancoverde dovrà pagare 2500 euro di multa per il comportamento scorretto di alcuni tifosi che, si legge nel dispositivo, lanciavano sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua ed indirizzavano alcuni sputi verso un assistente arbitrale. Vigor che dal pari con la Lupa perde anche un giocatore. Si tratta di Puccio, squalificato per un turno.