Il Catanzaro ritorna dal “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana con un punto e con il quarto risultato utile consecutivo. Succede tutto nelle prima frazione di gioco con un botta e risposta tra la squadra di mister Calabro ed i padroni di casa allenati da Trocini

Primo tempo

La prima occasione del match e dei padroni di casa: al 6’ Ekuban, servito da Perez, trova preparato Branduani su un tiro diretto verso il primo palo. Il ghanese della Virtus ci prova anche al 13’: la sua conclusione dal limite esce di poco. Il Catanzaro è pericoloso al 20’ con Di Massimo lanciato verso la porta dei pugliesi: bravo Crispino ad uscire sui piedi dell’attaccante giallorosso.

Catanzaro in vantaggio

La squadra di Calabro sembra più propositiva dopo la mezz’ora. Al 36’ dagli sviluppi di un corner, Fazio trova la rete del vantaggio ospite su un cross teso di Carlini. Nulla da fare per Crispino che può solo guardare la sfera entrare alle sue spalle.

Pareggio immediato della Virtus

Il vantaggio del Catanzaro dura appena cinque minuti. Al 41’ Zenuni si inventa un gol da cineteca: tiro secco dai venticinque metri che lascia di sasso Branduani. Le squadre vanno dunque al riposo sul pari.

Secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco inizia bene il Catanzaro che al 50’ va vicina al gol del nuovo vantaggio con Di Massimo: l’attaccante si divora però il gol colpendo il pallone di controbalzo sull’uscita di Crispino. Dieci minuti più tardi è ancora Di Massimo pericoloso: tiro a giro sul secondo palo che esce di poco a lato. La partita ha una fase di stanca e per vedere un’altra occasione degna di nota bisogna attendere il minuto 81’. Perez riceve palla in area e calcia verso la porta: il pallone, sul tiro dell’ex attaccante del Cosenza termina la sua corsa fuori. Nel finale proteste dei padroni di casa per un presunto fallo in area di rigore di Riccardi su Perez: arbitro lascia correre. Finisce con un punto a testa.

Il Tabellino

FRANCAVILLA-CATANZARO 1-1

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Sparandeo, Pambianchi; Giannotti, Di Cosmo (35’st Mastropiero), Zenuni (32’st Castorani), Franco, Nunzella, Perez, Ekuban (32’Vazquez). All. Trocini. A disp: Costa, Sarcinella, Celli, Carella, Pino, Buglia, Tchetchoua, Calcagno, Puntoriere

CATANZARO (3-4-1-2) : Branduani; Riccardi, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna (41’st Altobelli), Risolo, Contessa; Carlini (32’st Di Piazza); Curiale (17’st Evacuo), Di Massimo (41’st Baldassin). All. Calabro. A disp: Iannì, Di Gennaro, Corapi, Salines, Riggio, Evan’s, Pinna, Garufo.

MARCATORI: 36’pt Fazio 41’pt Zenuni

Arbitro: Tremolada di Monza (Assistenti: Festa di Avellino e Bocca di Caserta)

Note: Ammoniti Delvino, Curiale, Franco, Riccardi, Mastropiero, Altobelli