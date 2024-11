L'attaccante slovacco, ultimo arrivato in casa rossoblu, completa la rimonta dopo il timbro di Sowe e l’iniziale vantaggio di casa firmato Rajcic. Monteleonesi non più in ultima posizione

Successo ritrovato ed ultimo posto abbandonato. Tutto ad un sorso. Tutto al triplice fischio del match contro la Casertana. La Vibonese non è più la cenerentola del torneo. In una delle partite chiave della stagione e più difficili (in inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa).

La squadra di Salvatore Campilongo spezza il digiuno in campionato e dopo dieci partite mette in cassaforte tre punti pesantissimi in chiave salvezza lasciandosi dietro le spalle il Melfi. Eroi di giornata le nuove bocche di fuoco a diposizione del tecnico rossoblu: Sowe e Piroska. Il primo riprende la squadra della Reggia dopo il timbro di Rajcic. Il secondo completa la “remuntada”. Tutto in poco più di trenta minuti. Poi solo il rosso a Viola e le tante “discutibili” decisioni dell’arbitro che penalizzano la Vibonese, rianimano la Casertana, ma non cambiano la sostanza. Quella che contava per i rossoblu calabresi. La lotta per restare tra i “prof” continua.

Alessio Bompasso