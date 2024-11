I dubbi riguardano solo il settore offensivo. Di Piazza e Di Massimo si contendono una maglia. Evacuo e Curiale l’altra. Quale sarà il tandem che dovrà sfondare la rete della Cavese, avendo il solito Carlini alle spalle in versione trequartista?

Regna l’abbondanza in casa giallorossa, in vista della partita di domenica (si gioca alle Ceravolo alle 15) contro l’ultima della classe.

Avvio di stagione complicato per la Cavese che in settimana ha cambiato l’intero staff tecnico, affidandosi a Maiuri, al posto del dimissionario Modica.



Solo cinque punti per la squadra campana, tutti guadagnati in trasferta, dove ha conseguito (in casa del Bisceglie) l’unica vittoria stagionale.

Contro gli ex Germinale, Russotto e De Franco, la formazione giallorossa cerca ovviamente i tre punti, per allungare la striscia positiva e ritrovare la strada della vittoria, dopo il pareggio di Francavilla.



Quello in programma domenica (arbitrerà Antonino Costanza di Agrigento) sarà il 24° confronto fra il Catanzaro e la Cavese: il bilancio vede leggermente avanti i giallorossi, con 7 vittoria a 4. Completano il conto 12 pareggi.