Al 'D'Ippolito' i lametini conoscono la prima delusione dell'anno. Decide Calil nel finale. Alle pendici della Sila la Lupa (Roma) sbrana i lupi rossoblu. In terra lucana le aquile rifilano 4 gol alla formazione di Bitetto

LAMEZIA TERME - Basta e avanza una perla di Calil alla Salernitana per strappare via l’intera posta in palio dal “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme. L’ex Crotone buca la difesa della Vigor al minuto numero 86 e regala la prima delusione in campionato alla squadra di Alessandro Erra.

Notte fonda rossoblu. Ora c'è da preoccuparsi davvero. Il Cosenza inciampa per la seconda volta consecutiva in campionato. Al "San Vito" la Lupa (Roma) fa la lupa, i lupi silani appena i lupacchiotti. Il prodotto fa 1-2. Un risultato che premia i laziali e lascia nello sconforto i rsupporters rossoblu. Non basta capitan Mosciaro per evitare l'ennesima deludente prestazione. Il suo gol all'84' serve solo a rendere meno amaro il passivo di due reti infilati da Cerrai al 29' e da Perrulli al 53'.

Remuntada '"forza quattro". Il Catanzaro si dimostra una squadra tosta. I Moriero boys si fanno sorprende al 27' da Beradino ed il Melfi passa avanti. Tre minuti dopo Pacciardi ristabilisce gli equilibri ma ai giallorossi non basta. Prima Silva Reis e poco dopo Pagano calano bis e tris ed il Catanzaro chiude 1-3 il primo tempo. Nella ripresa arriva anche il quarto gol del Catanzaro e la seconda rete lucana. Un dettaglio che non cambia la sostanza: Russotto e company portano a casa tutto in una volta la terza vittoria in campionato, la seconda di fila, ed il mantenimento della vetta della classifica. (ab)