Ecco le probabili formazioni delle formazioni calabresi nelle gare in programma oggi pomeriggio alle 14:30 e valevoli per la 33^ giornata di campionato

Il Cosenza per blindare i play off. Catanzaro, Reggina e Vibonese per tirarsi fuori dai play out. Il turno infrasettimanale in programma oggi pomeriggio (ore 14:30) riserva tanti scontri diretti. Ecco come si presenteranno le calabresi:

Monopoli-Cosenza. Stefano De Angelis punta sul 4-3-3 con Perina tra i plai. Corsi, Tedeschi, Blondett e D’Anna in difesa. Caccetta, Mungo e Calamai a centrocampo. Statell, Baclet e Cavallrto in attacco.

Catanzaro-Foggia. Alessandro Erra potrebbe partire con un 4-3-1-2 con De Lucia in porta. Pasqualoni, Prestia, Sirri e Sabato sulla linea difensiva. Mancosu, Maita, Van Ransbeek sulla mediana. Giovinco dietro le due punte Cuzi e Sarao.

Taranto-Reggina. Squadra che vince non si cambia per Karel Zeman che conferma il modulo, 3-5-2 e gran parte dell’undici che sabato scorso ha battuto il Melfi. Sala in porta. Cucinotti, De Vito e Kosnic in difesa. Maesano, Knudsen, Botta, De Francesco e Porcino sulla linea di centrocampo. Bianchimano e Coralli in attacco.

Melfi-Vibonese. Campilongo da fiducia a Russo in porta nonostante l’errore di domenica scorsa che ha dato il là al pareggio del Monopoli negli ultimi istanti di gara. rientra Moi in difesa. Insieme a Manzo e Sicignano comporrà il pacchetto arretrato. Legras, Giuffrida, Yabrè, Viola e Minarini a centrocampo. Sowe e Bubas gli uomini chiamati a far male ai lucani.