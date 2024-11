Il patron Giuseppe Cosentino era stato chiaro. Il numero uno del Catanzaro lo aveva fatto scrivere anche su un comunicato ufficiale. La sua società non avrebbe più tollerato multe dal giudice sportivo per colpa di petardi o altri atti antisportivi da parte della tifoseria giallorossa.

Qualora fosse riaccaduto, il presidente dell’Uesse avrebbe risarcito la Lega attingendo alle tasche dei propri tifosi. Come? Alzando il costo del biglietto di due euro.Una decisione clamorosa, a memoria, mai presa da nessun altro presidente tra i professionisti. Poi arriva il derby contro il Cosenza e di petardi in campo ne scoppiano parecchi. Qualcuno è dei cosentini, multati di 1000 euro, ma tutti gli altri, i più corposi, vengono associati al tifo catanzarese. Botti che il giudice sportivo quantifica in ben 3.000 euro, aggiungendo anche i ritardi nel restituire il pallone da parte dei raccattapalle. Cosa farà adesso Cosentino? Davvero alzerà il costo dei tagliandi di due euro o, considerato il successo nel derby, chiuderà un occhio per questa volta?