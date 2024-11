Meno gravi del previsto i due infortuni ma comunque pesanti nell’economia della squadra di Checco Moriero

CATANZARO - Meno gravi del previsto ma gli infortuni di Silva Reis e Fofanà sono comunque particolarmente pesanti. Lo sono e lo saranno per mister Checco Moriero che perderà per almeno un mese i suoi attaccanti centrali. Il francese si è procurato una distrazione al collaterale, e non una distorsione come si era pensato in un primo momento. Stiramento del bicipite femorale, invece, per Silva Reis.