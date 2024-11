Roselli conferma la squadra contro il Martina. Unico dubbio a sinistra tra Tortolano e Zanini

COSENZA - Per uno che va via, un altro che resta e conferma il suo amore per i colori rossoblù. Jonathan Alessandro dice addio al Cosenza, Manolo Mosciaro sottolinea il suo amore per la società silana, per i tifosi cosentini e scaccia via, per il momento, ogni possibile voce di mercato che lo dava in partenza. Resterà al fianco dei suoi compagni e di Giorgio Roselli, tecnico, che al pari di Cappellacci, sta usando con il contagocce il capitano rossoblù. Difficile dare torto all’ex trainer del Pavia capace di trovare i giusto equilibrio in campo, anche senza Mosciaro. Giocatore che rispetta e sul quale fa affidamento a partita in corso qualora ce ne fosse bisogno. L’allenatore rossoblù non cambierà praticamente nulla neppure contro il Martina Franca, avversario di turno. E’ la terza trasferta della gestione Roselli ancora a caccia del primo successo lontano dal “San Vito”. Un piccolo dettaglio in un mosaico che ha incastonato cinque risultati utili di fila tra campionato e coppa. In terra pugliese i silani puntano, quindi, alla sestina magica. Unico dubbio del trainer cosentino è legato all’out sinistro di centrocampo dove è ballottaggio tra Zanini e Tortolano, con il secondo favorito. Per il resto tutto invariato. Fuori Tomi dentro De Risio tra i pugliesi. Fischio d’inizio sabato alle 16:00. Arbitrerà il signor Cifelli di Campobasso.