I lupi silani chiedono strada al Melfi

COSENZA - Gara ricca di insidie per il Cosenza che al chiuso del "San Vito" ospita il Melfi. E’ un altro scontro diretto per i lupi silani. Le statistiche sorridono ai padroni di casa. I lucani infatti non hanno mai vinto in trasferta fino ad’ora. Motivo per cui i bookmakers puntano tutto sulla squadra di Roselli. I rossoblù devono difendere il ruolino di quattro risultati utili di fila tra le mura amiche. Un successo gli permetterebbe di sorpassare proprio i lucani in classifica.