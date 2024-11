Cosa avrà mai esclamato davvero Sacha Cori al signor Fiore di Barletta, arbitro del derby Catanzaro-Cosenza? Nessuno, forse, lo saprà mai con certezza. Di sicuro quelle parole gli sono costate care, anzi, carissime. Ben cinque turni di squalifica.

Il giudice sportivo ha punito pesantemente l’attaccante del Cosenza perché – si legge sul dispositivo - dopo essere stato ammonito rivolgeva all'arbitro una frase offensiva e blasfema; dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso e gli rivolgeva una nuova frase gravemente offensiva". Una mazzata che, unita all’ulteriore giornata di stop per recidività in ammonizione, porta a sei le giornate di squalifica totali. Il bomber rossoblù salterà quindi il derby con la Reggina, ma anche le sfide con Paganese, Matera Juve Stabia, Lecce, Messina, e l’altro derby con la Vigor. Per rivederlo in campo bisognerà aspettare il week-end del 2 aprile. Un’eternità. Una tegola dritta in testa di cui il Cosenza avrebbe fatto volentieri a meno, tra l’altro, nel periodo più importante del campionato. Un provvedimento che la società silana ritiene ingiusto e sproporzionato ecco perché ha già inoltrato preannuncio di reclamo.