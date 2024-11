Al vaglio una nuova norma che potrebbe premiare la vincitrice della coppa Italia di Lega Pro

COSENZA - Ancora nessuna notizia ufficiale ma il Cosenza resta il club calabrese più attivo in vista della nuova stagione. Incassati i si di direttore sportivo (Meluso) e allenatore (Roselli), la società silana è pronta ad ufficializzare anche i primi rinnovi in campo. Poi toccherà decidere lo sponsor tecnico e la sede del ritiro (Lorica o Camigliatello le mete più appetibili).Nel frattempo da Roma arrivano notizie che riportano la mente dei silani al trionfo in coppa Italia di Lega Pro. Questo perché è al vaglio del Consiglio federale una possibile modifica dei playoff promozione che chiama in causa proprio la vincitrice del trofeo tricolore di terza serie. La proposta prevede, infatti, che per la promozione in B attraverso gli spareggi, a scontrarsi siano la seconda, la terza, la quarta e la quinta di ogni girone, ma la novità sarebbe rappresentata dalla possibile partecipazione della vincitrice della Coppa Italia se questa non fosse già impegnata in play-out o già retrocessa. Questa squadra prenderebbe il posto della peggiore quinta fra i tre gironi. Come dire, se questa normativa fosse già entrata in vigore nell’ultima stagione agonistica, il Cosenza, finito bel oltre la zona rossa della classifica, avrebbe potuto partecipare alla lotta per un posto tra i cadetti