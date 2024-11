Serviva una vittoria per mettere in cassaforte i play off e così è stato. Grazie alla vittoria sull’Agrakas, il Cosenza ipoteca gli spareggi promozione, con 180 minuti di anticipo. E’ Cavallaro, a regalare la gioia ai rossoblù. La Reggina invece ipoteca la salvezza diretta

