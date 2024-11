Ritrovano la vittoria le due rossoblù calabresi. Crolla la Reggina a Matera (In basso, risultati e classifica)

Doveva essere vittoria e così è stata. Al Marulla finisce 2-1 Il Cosenza ritorna così al successo e lo fa forse in una delle partite più importanti. Quella contro l’Andria era infatti uno scontro diretto in chiave play off. I silani, grazie alle reti di un ritrovato Statella che sblocca la 25’ e al raddoppio dopo soli due minuti di Tedeschi, portano a casa l’intera posta in palio mettendo la freccia di sorpasso proprio sui pugliesi.

Una partita dominata dal Cosenza che manda in crisi anche una squadra come l’Andria che fuori casa non perdeva ormai dalla quinta giornata di campionato. La squadra di De Angelis quindi tira un sospiro di sollievo.

Sorride anche la Vibonese. E nella stessa giornata ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico anche la Vibonese che non vinceva al Luigi Razza dall’undicesima giornata. La squadra di Campilongo con un secco 2-0 archivia la pratica Virtus Francavilla. Certo una vittoria che a poco serve ai fini della classifica. La Vibonese rimane ancora il fanalino di coda ma è comunque un passo avanti.

Trasferta amara per la Reggina. A fare un passo indietro è invece la Reggina che torna sconfitta dalla città dei Sassi. Il Matera chiude i giochi in poco più di mezz’ora. A punire gli amaranto, la rete dell’ex Di Lorenzo e il rigore trasformato da Negro. Tutto da rifare per Zeman che rimane ancora nella zona play out

Risultati 29° giornata

Lecce - Catania 1-0

Siracusa - Unicusano Fondi 1-0

Casertana - Messina 0-0

Juve Stabia - Paganese 0-1

Melfi - Catanzaro 1-0

Cosenza - Fidelis Andria 2-1

Taranto - Akragas 0-2

Matera - Reggina 2-0

Vibonese – Virtus Francavilla 2-0

Monopoli - Foggia post

Classifica

Lecce 61; Foggia 59; Matera 52; Juve Stabia 49; Virtus Francavilla 48; Siracusa 44; Cosenza 43; Fidelis Andria 41; Fondi (-1) 40, Casertana (-2) 40; Catania (-7) 39; Paganese 37; Messina 31; Monopoli 30; Taranto 29; Reggina 27, Catanzaro 27, Akragas 27, Melfi (-1) 23, Vibonese 22

Maria Chiara Sigillò