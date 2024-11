Mancava solo la certezza dei numeri alle due calabresi per festeggiare la permanenza in terza serie

LAMEZIA TERME (CZ) - La Lega Pro scrive i suoi primi verdetti. L’inchiostro ha i colori calabresi di Cosenza e Vigor Lamezia. Silani e lametini festeggiano la permanenza in terza serie con quattro giornate di anticipo. Un obiettivo annunciato a cui mancava solo l’aritmetica certezza. E’ arrivata anche quella al termine dei rispettivi impegni targati 34esima giornata. I lupi rossoblù la conquistano sul campo dell’Ischia, i biancoverdi davanti al loro pubblico contro la Paganese. E se in terra isolana è stato Arrigoni a regalare la salvezza anticipata alla squadra di Roselli, al Guido D’Ippolito è il gol di Filosa, nei minuti finali, a far sorridere Erra ed i suoi. La Vigor era andata sotto contro gli azzurro-stellati dopo la rete, al 53', di Deli. Meno sofferto ma ben più amaro il pareggio del Cosenza. Dopo il timbro di Arrigoni i rossoblù hanno avuto diverse occasioni per chiudere il match, clamorosa la chance sprecata da De Angelis ad inizio ripresa. Poi il pari su rigore dei campani e partita chiusa 1-1. Un peccato, che con la salvezza in tasca, tuttavia, può essere perdonato.