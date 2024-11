Al “San Vito” battuto anche il Melfi. Sono quattro adesso le vittorie di fila in casa per la squadra di Roselli

COSENZA - Il Cosenza mette la freccia ed opera il sorpasso ai danni del Melfi. I lupi silani fanno valere la legge del “San Vito” e davanti al proprio pubblico stendono anche i lucani. Quattro le vittorie consecutive dentro le mura amiche per i rossoblù. Sette i risultati utili di fila nelle ultime otto partite. Meglio di così non poteva chiudere il girone di andata la formazione di Roselli ormai fuori con tutti e due i piedi dalla zona rossa della classifica. Dopo un paio di tentativi di Caccetta e Cori è Arrigoni a spezzare gli equilibri con una splendida punizione sotto il sette al 45’. Nella ripresa altra bella azione di marca rossoblù, palla che bacia la traversa e tap-in fallito da Cori. L’attaccante di casa si rifà poco dopo sull’assist al bacio di Calderini. Questa volta il bomber silano non sbaglia e chiude il match.