Un mese fa sarebbe stata una sfida impossibile per i lupi silani. Oggi non più

COSENZA - Il Cosenza non ha più paura di nessuno. A parlare sono i risultati. Sei quelli utili consecutivi in campionato. Numeri che starà analizzando a fondo anche il Benevento, prossimo avversario dei silani. E’ la prova del nove per i lupi di Giorgio Roselli. Solo un mese fa non ci sarebbe stata partita. Oggi il pronostico non è più così scontato. I rossoblù cosentini viaggiano a vele spiegate, i sanniti hanno subito una leggera flessione. Due i pareggi consecutivi. Due i turni a secco di fila dentro le mura amiche. E’ in questa piccola crepa che dovrà infilarsi il Cosenza per conquistare altri punti fondamentali in chiave salvezza.



Per il resto il Benevento è una macchina da guerra. Insieme alla Juve Stabia ha il miglior attacco, uno dei migliori pacchetti arretrati del girone. Servirà un impresa o quasi, ma il Cosenza, oggi, ha le armi per conquistarla.