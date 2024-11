Seconda vittoria di fila al "San Vito" e quinto risultato utile di fila per i rossoblù da quando sulla panchina c'è l'ex trainer del Pavia

COSENZA - E sono cinque. Cinque come i risultati utili consecutivi da quando sulla panchina del Cosenza c'è Giorgio Roselli. Quattro le partite fruttuose di fila in campionato. L'ultima contro l'Ischia. I silani asfaltano gli isolani per 3-1 ed infilano così la seconda vittoria consecutiva al "San Vito", ormai non più un tabù. Eppure l'inizio gara contro i campani non presagiva nulla di buono. Al settimo, infatti, la difesa rossoblu si fa sorprendere e Wagner può comodamente spingere il pallone in fondo al sacco per il vantaggio ospite. Ma il Cosenza c’è ed il pari arriva arriva al 21'. Lo infila Magli così. Per controsorpasso e gol del ko bisogna attendere la ripresa quando Calderini prima e Tortolano dopo calano bis e tris. Nel mezzo l'espulsione di Rainone tra gli ischitani che ha spinto sulla rampa di lancio i rossoblù di Roselli. Per la prima volta fuori dalla zona play out in questa stagione.