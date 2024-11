Salvo clamorosi sviluppi il campionato di Lega Pro partirà ufficialmente con l’anticipo del 30 agosto. Ad aprire il nuovo torneo la Vigor Lamezia impegnata in trasferta sul campo dell’Aversa Normanna. Domenica tutte le altre

VIBO VALENTIA - La tavola è apparecchiata. Lo spezzatino cotto a puntino. Dopo essersi unificato in un campionato unico La Lega Pro è pronta a spalmarsi in quattro giorni. Il nuovo torneo di terza serie si svilupperà, infatti, nell’intero week-end e oltre, dal venerdì al lunedì, con la massima concentrazione tra sabato e domenica. Un vero e proprio spezzatino, quindi, come accade nei tornei maggiori. Le varie giornate partiranno infatti con i due anticipi del venerdì per chiudersi nel "monday night", con le partite frazionate in ben 13 scaglioni diversi. Ci sarà da divertirsi fin da subito. Reso noto il programma delle prime due giornate. Fischio d’inizio sabato 30 agosto con ben due calabresi in campo. La Vigor Lamezia impegnata in trasferta alle 14:30 sul campo dell’Aversa Normanna ed il Catanzaro che ospiterà alle 16:00 la Juve Stabia al “Ceravolo”. Il giorno dopo, domenica 31, spazio alle altre due squadre di casa nostra. Alle 16:00 al “Granillo” di Reggio partirà la sfida tra la Reggina e la Casertana mentre alle 18:00 esordirà il Cosenza all’Arechi di Salerno contro la Salernitana. Nella seconda giornata, anticipo serale del venerdì per il Catanzaro impegnato a Benevento alle ore 20:45. Sabato 6 settembre sarà il giorno dell’esordio casalingo per Vigor e Cosenza rispettivamente contro Savoia e Foggia con fischio d’inizio alle 14:30 per i lametini e alle 15:00 per i silani. Domenica ultima sfida con la Reggina di scena a Pagani alle 16:00. (ab)