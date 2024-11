I lametini ospitano l'Aversa Normanna, i silani la Salernitana

COSENZA - In classifica sono divise da ben 18 punti di differenza. Nelle ultime otto partite, però, hanno raccolto lo stesso identico bottino. La Salernitana non fa poi così tanta paura al Cosenza che con i cavallucci marini divide uno dei miglior ruolini di marcia nell’ultimo periodo del girone di andata. Nel primo turno di ritorno i silani devono confermare lo straordinario exploit con Giorgio Roselli in panchina, i campani sono chiamati a riprendere il cammino interrotto a Barletta prima e Caserta poi. Se c’è un neo sulla pelle amaranto è proprio relativo alla andamento esterno. Fattore che fan ben sperare i tifosi rossoblu ormai abituati a sorrisi da tre punti al San Vito. Quello che manca da un po ai cugini biancoverdi della Vigor. Al D’Ippolito il successo è assente da tre turni consecutivi. La formazione di Alessandro erra proverà a spezzare l’incantesimo contro l’Aversa Normanna del neo arrivato Manolo Mosciaro. Difesa da inventare per il trainer lametino dopo la pesante squalifica di Gattari e le non perfette condizioni fisiche di Filosa.