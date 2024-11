E’ la squadra che insieme a Juve Stabia, Salernitana e Benenvento si giocherà, fino alla fine, la promozione in serie B. Il gruppo che ha conquistato di più dentro le mura amiche e tra quelle che hanno subito di meno nel torneo.

La Casertana è una corazzata e basterebbero questi poche statistiche per confermarlo. Dal giro di boa in poi, però, sembra aver tirato il freno a mano. La squadra della Reggia è reduce dal successo contro la Paganese ma nelle precedenti tre gare del girone di ritorno ha raccolto solo due punti. Uno, in trasferta, dove domani, alle 14:30, proverà a recuperare il terreno, portando via da Cosenza l’intera posta in palio. Ad attendere i campani, un gruppo, quello silano, altrettanto affamato di punti. Stesso obiettivo del Catanzaro che alle 16:00 andrà a caccia di conferme sul campo del Matera. Un fortino, di fatto, inespugnabile. L’ultima sconfitta in casa, dei lucani, è datata 2 novembre proprio contro una calabrese, la Vigor Lamezia, impegnata domenica alle 18 con l’altra squadra lucana del torneo, il Melfi. Ironia della sorte, la compagine che solo sabato scorso è stata messa sotto proprio dal Catanzaro.