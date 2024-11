Messina, Benevento, Paganese ed Ischia. Ecco le avversarie delle calabresi nel prossimo week-end di terza serie.

La vice-capolista e tre squadre in piena rincorsa. Rientrano in questo schema le sfide in programma nel turno numero 15 di Lega Pro per le formazioni calabresi. Si parte subito, sabato alle 14:30. A Messina sbarca il Catanzaro rinvigorito dalla cura Sanderra. I giallorossi si troveranno di fronte un gruppo affamato di punti. I peloritani sono reduci dal ko di Martina Franca e non festeggiano un vittoria da cinque turni. L’ultimo successo risale alla nona giornata quando i siculi misero al tappeto la Vigor. I lametini vanno a Pagani con la voglia di spezzare il mal da trasferta. Dopo un avvio disastroso ed una buona fase centrale del torneo, la Paganese è ritornata a soffrire in campionato. E’ vero anche che gli azzurrostellati hanno incontrato quasi tutte le più forti del girone. Nell’ultimo turno hanno perso con la Salernitana mentre due settimane fa sono riusciti a bloccare il Benevento. I sanniti saranno di scena alle 17:00 al “Granillo” di Reggio Calabria contro la Reggina. Un match “testa-coda” come si dice in questi casi. Vicecapolista contro ultima in classifica. Sulla carta non c’è speranza, considerato anche il ruolino di marcia in trasferta dei giallorossi beneventani. Reggina reduce dal ko di Ischia, la formazione che domenica alle 18:00 cercherà il bis contro le calabresi sul campo del Cosenza.



Questo il programma completo della 15^ giornata:





Sabato

Messina - Catanzaro (14,30)

Casertana - Foggia (15,00)

Paganese - Vigor Lamezia (16,00)

Barletta - Aversa Normanna (16,00)

Reggina - Benevento (17,00)

Lecce - Melfi (19,30)



Domenica

Juve Stabia - Savoia (12,30)

Lupa Roma - Salernitana (14,30)

Cosenza - Ischia (18,00)



Lunedì

Matera - Martina Franca (20,45)