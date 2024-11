Il trainer amaranto non potrà essere in panchina contro la Juve Stabia

REGGIO CALABRIA - Ciccio Cozza sarà costretto a guardare da lontano la sua Reggina nel prossimo turno di campionato. E' stato squalificato dal giudice sportivo "per aver proferito espressioni blasfeme più volte durante la gara contro il Barletta". Il trainer amaranto salterà quindi la sfida di domenica contro la Juve Stabia. Contestualmente la società dello Stretto è stata multata con un'ammenda di 3000 euro "perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni; gli stessi nel corso del primo tempo di gara ed una volta nel secondo tempo, intonavano cori offensivi verso le mamme messinesi e le forze dell'ordine; per indebita presenza nei pressi della panchina della squadra di casa di persone non autorizzate che in più occasioni si sedevano in panchina e e protestavano vivacemente contro le decisioni dell'arbitro; tale situazione veniva segnalata dall'addetto federale al dirigente accompagnatore che però non otteneva l'allontanamento dei predetti". (ab)