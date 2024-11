Squalificati tre giocatori. Nel derby contro la Reggina mancheranno Di Chiara e Scuffia, appiedati per due turni. Fuori anche Daffara stoppato per una giornata

CATANZARO – Dietro le spalle il kappaò contro la Paganese, all'orizzonte il derby tutto calabrese contro la Reggina. Nel mezzo una tegola dritta sulla testa. A beccarla è il Catanzaro punito pesantemente dal Giudice sportivo. Costano care, infatti, le espulsioni rimediate dall'Uesse domenica scorsa. Cartellini rossi che hanno portato ad una squalifica a testa per due giornate a Di Chiara e Scuffia. Fuori per un turno, per recidività in ammonizione, anche Daffara. Tutti e tre salteranno quindi il derby con i cugini reggini, in programma domenica prossima alle ore 14:30.