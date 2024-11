La squadra giallorossa è in fondo alla speciale classifica che mette in fila le compagine più seguite all'interno dei propri stadi. Al 'Ceravolo' neppure 2000 spettatori di media. Al 'Gigi Marulla' di Cosenza 3277

I campionati stanno per terminare ma guardando le statistiche relative alle presenze registrate negli stadi, ti accorgi che gran parte del calcio italiano ha perso l'appeal di un tempo. I tifosi che seguono la propria squadra assiepati in curva e in tribuna sono sempre di meno. In Lega Pro più che altrove.

Non dappertutto, è chiaro. Ci sono piazze come Lecce, Catania, Foggia o Benevento che di pubblico allo stadio ne mettono in mostra parecchio. Il "Via Del Mare" si conferma il più caldo con 153.865 spettatori totali ed una media di 9617. Numero quasi identico registrato al "Pino Zaccheria" di Foggia che, con una presenza media di 9075 spettatori, si attesta in seconda piazza. Sul gradino più basso del podio di questa speciale classifica c'è il Catania, squadra reduce da una retrocessione amarissima, gruppo mai esploso quest'anno, a rischio play out eppure seguitissimo: 8815 i tifosi di media.

Molto più staccato il Catanzaro, un tempo una delle squadre più supportate. Il "Nicola Ceravolo" è in fondo alla graduatoria. Posizione numero 10 per lo stadio giallorosso con una media spettatori che sfiora appena le 2000 presenze. Un migliaio in più (3277), invece, i tifosi che hanno seguito mediamente il Cosenza al "Gigi Marulla".