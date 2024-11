In classifica va peggio di prima. Inanellate due sconfitte di fila. Con Moriero non era mai successo

CATANZARO - Doveva essere la gara del riscatto. Ne è venuto fuori un flop clamoroso. Clamoroso come il successo della Paganese sul Catanzaro. Gli azzurro-stellati tarpano le ali alle aquile giallorosse ed assestano il sorpasso in classifica. Basta e avanza un gol di Calamai al 58’ per stendere la squadra di Sanderra, al secondo kappaò di fila. Non era mai successo quest’anno neppure sotto la gestione Moriero. Buono solo l’avvio di gara dei catanzaresi. Due le ghiotte occasioni da gol create, la prima con Russotto la seconda con Ilari, entrambe imprecise. Russotto sbaglia clamorosamente anche ad inizio ripresa. Un errore che costa caro perché pochi istanti dopo dall’altra parte del campo si concretizza la dura legge del gol “se non segni vieni punito”. Buco difensivo giallorosso e gol di Calamai, spietato davanti a Bindi. Sanderra corre ai ripari e butta nella mischia Fofanà e Silva Reis ma nel finale saltano solo i nervi e cambia solo il numero dei giocatori in campo, non il risultato. Forse la rivoluzione annunciata da giorni sui tre Colli, ora, è inevitabile.