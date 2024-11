VIDEO | La squadra di Calabro passa in vantaggio nei primi minuti e si barrica in difesa. Si fa raggiungere nel finale con un gol di Manneh al 87'

Nella diciassettesima giornata del campionato di Lega Pro, il Catanzaro conquista un buon punto in Sicilia contro un Catania che gioca meglio ma che trova Branduani in giornata super. Giallorossi che in classifica si portano a quota 27 punti.

La partita

Il Catania inizia subito bene ed al 5’ sul cross di Calapai arriva il colpo di testa di Silvestri: pallone alto. I giallorossi si fanno vedere per la prima volta all’8’ e riescono ad essere subito incisivi: contropiede con Corapi che vede e serve Di Massimo. Controllo, tiro e Confente battuto.

Reazione siciliana

Il Catania non ci sta e sin da subito cerca la via per il pareggio. Al 12’ Biondi va alla conclusione: pallone però alto. Lo stesso attaccante ci riprova 3 minuti più tardi ma sul suggerimento di Sarao non riesce a chiudere con il tap in vincente. I padroni di casa giocano meglio del Catanzaro, la squadra di Calabro alza le barricate. Al 24’ dribbling di Calapai e pallone per Sarao: intervento super di Branduani. Alla mezzora ancora rossazzurri pericolosi: calcio di punizione di Dall’Oglio, colpo di testa di Silvestri e pallone per biondi. L’attaccante non riesce però nella deviazione vincente. È un assedio del Catania che impegna ancora una volta Branduani al 33’: super intervento di Branduani sul tiro di Dall’Oglio. È l’ultima vera emozione del primo tempo.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco inizia sulla falsariga del primo tempo: il Catania gioca meglio, il Catanzaro si difende. Al 57’ il protagonista è ancora Branduani che questa volta è bravo sul colpo di testa di Pinto. Nella collezioni di occasioni siciliane si aggiunge anche quella di Sarao che al 63’ raccoglie il cross di Zanchi: tiro però centrale. Si fa vivo il Catanzaro che con Martinelli va in percussione: il giocatore giallorosso lascia partire la conclusione che viene però bloccata da Confente. Al 71’ Pinto va al tiro dal limite dell’area di rigore: Branduani continua ad essere tra i migliori dei giallorossi e manda in angolo. La partita è piacevole e Di Piazza al 73’ si lancia in contropiede: bravo Silvestri a bloccare l’azione, poi l’attaccante va al tiro ma il pallone finisce alto.

Pareggio Catania

La squadra siciliana cerca a tutti i costi la strada per il gol ed al 82’ Dall’Oglio pesca in area Zanchi: il giocatore rossazzurro cicca la sfera. Il Catanzaro si salva. Il gol è però nell’aria ed arriva al 87’: Sarao vede Manneh che resiste all’opposizione della difesa giallorossa e batte in diagonale Branduani. Dopo 4 minuti di recupero il match finisce con il Catanzaro che ottiene un punto di platino.

Il tabellino

Catania (3-4-3) : Confente; Tonucci, Silvestri, Zanchi; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Pinto (35’st Piovanello); Piccolo (35’st Manneh), Sarao, Biondi (16’st Pecorino) . All. Raffaele. A disp: Martinez, Noce, Claiton, Pellegrini, Albertini, Izco, Gatto, Reginaldo, Vrikkis.

Catanzaro (3-4-1-2) : Branduani; Martinelli, Fazio, Pinna; Casoli (30’st Riccardi), Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Di Massimo, Di Piazza (30’st Evacuo). All. Calabro. A disp: Di Gennaro, Iannì, Salines, Riggio, Urso, Risolo, Altobelli, Baldassin, Evan’s, Cusumano.

Marcatore: 8' Di Massimo, 87' Manneh