Catanzaro e Viterbese si sono ritrovate al Ceravolo 17 giorni dopo il match sospeso al 51’ a causa della nebbia. Le due squadre, sono dunque scese in campo per disputare i restanti minuti, ed alla fine le emozioni sono state poche ma buone e tutte di marca giallorossa.

La squadra di Calabro ha avuto il pallino del gioco per i 39 minuti a disposizione ed al 57’ del match ha colpito una traversa con Curiale. Al 65’ Aquile pericolose con il calcio di punizione battuto da Contessa: provvidenziale la parata di Daga.

Scintille nel finale con Evacuo che va alla conclusione ma lamenta un fallo in area di Mbende: l’arbitro lascia continuare. Per la Viterbese, invece, l’occasione arriva in pieno recupero con Baschinotto che va al tiro ma manda il pallone alto. Finisce qui: i giallorossi salgono a quota 32 in graduatoria. Nell’altro recupero, successo esterno per 2-0 della Casertana in casa della Juve Stabia.