Quella andata in scena al "Ceravolo" è una pagina calcistica alla quale nessun tifoso vorrebbe assistere. Era infatti in programma per oggi pomeriggio, con fischio d'inizio alle 17:30, la partita valevole per la seconda giornata di campionato, fra il Catanzaro di mister Calabro ed il Trapani: i siciliani, però, come anticipato nelle scorse ore non si sono presentati e dunque avranno partita persa.

La situazione del Trapani si complica irreversibilmente poichè alla terza rinuncia stagionale: i granata saranno dunque escusi dal campionato di Lega Pro.

Mister Calabro avrebbe schierato i suoi con Branduani tra i pali; Pipicella, Riggio, Riccardi in difesa; Casoli e Pinna sugli esterni con Risolo, Corapi ed Altobelli a centrocampo; Carlini a supporto di Curiale davanti.