Le vespe campane pungono i lupi silani con Bombagi nel primo tempo e portano via l'intera posta in palio. Mosciaro sbaglia un rigore nella ripresa

COSENZA - Un gol di Bombagi basta e avanza alla Juve Stabia per stendere il Cosenza e svettare in classifica. La squadra allenata da Pancaro, rifila uno striminzito, ma efficace, 1-0 ai rossoblù nel primo tempo e raccoglie il massimo al "San Vito". La formazione silana dimentica troppo in fretta il successo di Matera e si mostra ai suoi tifosi in netta difficoltà. Dopo la rete dell'attaccante stabiese (gran conclusione da fuori), i ragazzi di Cappellacci, hanno impensierito Pisseri solo nella ripresa, in occasione del rigore fallito da Mosciaro, che si è visto stoppare il suo tiro dall'estremo difensore stabiese. Fischi dal poco pubblico presente sugli spalti e classifica che, a differenza dei campani, piange per i calabresi. Il Cosenza, infatti, rimane fermo a quota 7 punti.