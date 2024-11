Una cordata di imprenditori sarebbe pronta a rilevare la maggioranza del club amaranto. In uscita l’attuale presidente Mimmo Praticò

Dentro i nuovi, fuori i vecchi. Porta girevole in azione in riva allo Stretto. Almeno stando a rumors romani che vorrebbero una cordata di imprenditori pronta a rilevare il 51% delle quote della Reggina. L’offerta sarebbe stata già formulata all’attuale società. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo. Qualora la notizia dovesse essere confermata, facile ipotizzare il saluto della famiglia Praticò.